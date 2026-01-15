Roma | in corso controlli nei dintorni delle stazioni Ostiense Piramide e Tiburtina
Roma prosegue con controlli nelle aree intorno alle stazioni Ostiense, Piramide e Tiburtina. Dopo le attività di ieri a Termini, le forze dell’ordine intensificano le verifiche per prevenire la microcriminalità e rafforzare la sicurezza nelle principali zone ferroviarie della città. Le operazioni sono volte a garantire un ambiente più sicuro e tranquillo per cittadini e visitatori.
Dopo le attività di controllo effettuate ieri presso la stazione Termini, continuano le operazioni da parte dei carabinieri del comando provinciale di Roma, mirate a contrastare i fenomeni di microcriminalità diffusa e a garantire una maggiore cornice di sicurezza urbana negli snodi ferroviari. Queste iniziative si svolgono in conformità con le direttive del Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, che sono state condivise durante il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Nello specifico, le attività di controllo si stanno concentrando nelle aree delle stazioni Ostiense, Piramide e Tiburtina, con l’impiego di assetti specializzati e rinforzi forniti dal comando generale dell’Arma dei carabinieri. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
A Roma Termini è in corso un controllo senza precedenti per garantire la sicurezza di cittadini e turisti; Maxi blitz al mercato Esquilino: trovato pesce non tracciato. Sanzioni per oltre 50mila euro; Roma, nuove telecamere a Termini: oggi vertice in Prefettura. I negozianti: «Più controlli»; Maxi controlli a Roma Termini: 5 arresti e 12 denunce.
Roma: controlli nell’area Termini, sequestrati 6 milioni di articoli contraffatti e sanzioni - Nel corso di un'operazione di controllo effettuata nell'area circostante la stazione Termini di Roma, le forze dell'ordine, in particolare i finanzieri ... romadailynews.it
A Roma Termini è in corso un controllo senza precedenti per garantire la sicurezza di cittadini e turisti - Maxi operazione di controllo a Roma Termini: Carabinieri e Guardia di Finanza impegnati contro la microcriminalità e per la sicurezza urbana. virgilio.it
Roma – Controlli straordinari nell’area di Termini: sequestrati oltre 6 milioni di prodotti contraffatti - I controlli si sono concentrati nel quadrilatero compreso tra via Giolitti, via Cavour, via Massimo D’Azeglio e via Amendola, una delle zone più sensibili R ... etrurianews.it
