Roma | in corso controlli nei dintorni delle stazioni Ostiense Piramide e Tiburtina

Roma prosegue con controlli nelle aree intorno alle stazioni Ostiense, Piramide e Tiburtina. Dopo le attività di ieri a Termini, le forze dell’ordine intensificano le verifiche per prevenire la microcriminalità e rafforzare la sicurezza nelle principali zone ferroviarie della città. Le operazioni sono volte a garantire un ambiente più sicuro e tranquillo per cittadini e visitatori.

Dopo le attività di controllo effettuate ieri presso la stazione Termini, continuano le operazioni da parte dei carabinieri del comando provinciale di Roma, mirate a contrastare i fenomeni di microcriminalità diffusa e a garantire una maggiore cornice di sicurezza urbana negli snodi ferroviari. Queste iniziative si svolgono in conformità con le direttive del Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, che sono state condivise durante il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Nello specifico, le attività di controllo si stanno concentrando nelle aree delle stazioni Ostiense, Piramide e Tiburtina, con l’impiego di assetti specializzati e rinforzi forniti dal comando generale dell’Arma dei carabinieri. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

