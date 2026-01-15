Roma il 18 gennaio 2026 la prima domenica ecologica dell’anno

Il 18 gennaio 2026, Roma organizza la prima domenica ecologica dell’anno, con restrizioni alla circolazione dei veicoli a motore endotermico nella zona Ztl ‘Fascia Verde’. La misura, prevista dalle 7:30 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 20:30, mira a ridurre l’inquinamento atmosferico e promuovere pratiche più sostenibili. Questa iniziativa rientra nel calendario di iniziative volte a migliorare la qualità dell’aria nella città.

Roma, 15 gennaio 2026 – Il 18 gennaio sarà la prima domenica ecologica del 2026 che prevede il blocco della circolazione per tutti i veicoli a motore endotermico all’interno nella zona Ztl ‘Fascia Verde’ dalle 7:30 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 20:30. I veicoli interessati dal blocco e le categorie eventualmente derogate o esentate dai divieti, compresi eventuali cambiamenti di orari a seconda delle necessità, saranno comunicati tramite specifica ordinanza consultabile sul sito del Comune di Roma così come la mappa delle aree interessate dal provvedimento. Le deroghe. Tra le deroghe del provvedimento rientrano i veicoli ibridi o elettrici, quelli alimentati a Gpl o metano da Euro 3 in poi, le auto benzina Euro 6. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

