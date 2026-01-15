Roma Femminile rinforzo in difesa | ufficiale Maya Antoine

La Roma Femminile annuncia l’ingaggio di Maya Antoine, difensore centrale nata nel 2001. Il nuovo acquisto rafforza il reparto difensivo della squadra, che sarà guidata dall’allenatore Luca Rossettini. Questa operazione mira a consolidare la rosa e migliorare le prestazioni in vista della stagione in corso. Antoine si unisce così al progetto giallorosso, portando con sé esperienza e freschezza per la difesa della squadra.

La Roma Femminile piazza un nuovo innesto per il reparto arretrato. È ufficiale l'arrivo di Maya Antoine, difensore centrale classe 2001, che entra a far parte della rosa a disposizione di Luca Rossettini. La calciatrice ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028. Reduce dall'esperienza in Svezia con l' IFK Norrköping, Antoine si è distinta nell'ultima stagione per continuità assoluta: unica giocatrice del massimo campionato svedese a disputare tutti i minuti della competizione. In carriera ha anche vestito la maglia del Canada a livello giovanile. Alla Roma Femminile indosserà la maglia numero 5, andando a rafforzare un reparto chiave in vista dei prossimi impegni.

