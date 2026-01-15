Roma Femminile annuncia l’ingaggio di Maya Antoine, nuovo rinforzo per la rosa di Rossettini. La squadra si prepara a proseguire il campionato con obiettivi chiari, dopo la recente sconfitta in finale contro la Juventus, che ha segnato l’inizio del 2026. La società punta a consolidare il gruppo e a migliorare le performance nelle prossime competizioni.

L’ennesima sconfitta in una finale contro la Juventus ha inaugurato il 2026 della Roma Femminile, che ha perso l’occasione di portarsi a casa la Supercoppa. Per provare invece a difendere il vantaggio in campionato, il club giallorosso si sta affidando anche al mercato, dove è arrivata l’ufficialità del secondo acquisto di questa campagna invernale. Maya Antoine è il nuovo rinforzo in difesa per Rossettini, con la giocatrice canadese che ha firmato un contratto fino al 2028. Il comunicato della Roma. Questa la nota ufficiale del club giallorosso: “L’AS Roma è lieta di annunciare l’ingaggio di Maya Antoine. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma Femminile, nuovo rinforzo per Rossettini: UFFICIALE Maya Antoine

