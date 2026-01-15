Roma Dragusin insiste | attesa sull’ok del Tottenham

Roma sta valutando con attenzione la possibilità di acquisire Radu Dragusin dal Tottenham. Il difensore ha manifestato interesse per la maglia giallorossa, ma al momento non ci sono avanzamenti concreti nella trattativa. La società segue la situazione senza pressioni, in attesa di sviluppi che possano definire il futuro del giocatore nel club capitolino.

La Roma continua a monitorare il mercato senza forzare, ma il dossier Radu Dragusin resta aperto. Il difensore ha fatto sapere di voler vestire la maglia giallorossa e attende sviluppi, nonostante la situazione sia entrata in una fase di stallo. Al momento Dragusin resta al Tottenham, in attesa che arrivi il via libera per aprire un confronto diretto con la Roma. Sullo sfondo resiste l'interesse del RB Lipsia, ma il centrale romeno continua a dare priorità al ritorno in Serie A per giocare con continuità. La posizione del club inglese resta il nodo principale: la valutazione è alta, intorno ai 25 milioni di euro.

