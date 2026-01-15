Roma di nuovo il Torino all’orizzonte | Vaz in gruppo rientra Pellegrini

Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia, la Roma si prepara per la prossima sfida di campionato contro il Torino. In allenamento, Vaz è tornato in gruppo e Pellegrini ha effettuato un rientro parziale, segnando un passo avanti nel percorso di recupero. La squadra si concentra sulle strategie per affrontare al meglio la partita, mantenendo alta l’attenzione sugli obiettivi stagionali.

Archiviata l’eliminazione dalla Coppa Italia, la Roma è tornata in campo per preparare il prossimo impegno di campionato, ancora contro il Torino. Terzo confronto stagionale tra le due squadre, con i giallorossi chiamati a invertire un trend negativo: nei due precedenti all’Olimpico sono stati i granata ad avere la meglio. Robinio #ASRoma pic.twitter.comitTDPCfFix — AS Roma (@OfficialASRoma) January 15, 2026 La seduta odierna si è aperta con lavoro di attivazione con il pallone, seguita da una partitella a ranghi contrapposti. Primo vero contatto con il gruppo per Robinio Vaz, che ha iniziato a prendere confidenza con i compagni e con le richieste tattiche di Gian Piero Gasperini. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

