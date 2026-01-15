Roma di nuovo il Torino all’orizzonte | Vaz in gruppo rientra Pellegrini

Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia, la Roma si prepara per la prossima sfida di campionato contro il Torino. In allenamento, Vaz è tornato in gruppo e Pellegrini ha effettuato un rientro parziale, segnando un passo avanti nel percorso di recupero. La squadra si concentra sulle strategie per affrontare al meglio la partita, mantenendo alta l’attenzione sugli obiettivi stagionali.

Archiviata l’eliminazione dalla Coppa Italia, la Roma è tornata in campo per preparare il prossimo impegno di campionato, ancora contro il Torino. Terzo confronto stagionale tra le due squadre, con i giallorossi chiamati a invertire un trend negativo: nei due precedenti all’Olimpico sono stati i granata ad avere la meglio. Robinio #ASRoma pic.twitter.comitTDPCfFix — AS Roma (@OfficialASRoma) January 15, 2026 La seduta odierna si è aperta con lavoro di attivazione con il pallone, seguita da una partitella a ranghi contrapposti. Primo vero contatto con il gruppo per Robinio Vaz, che ha iniziato a prendere confidenza con i compagni e con le richieste tattiche di Gian Piero Gasperini. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, di nuovo il Torino all’orizzonte: Vaz in gruppo, rientra Pellegrini Leggi anche: Roma, Pellegrini rientra in gruppo: Torino nel mirino Leggi anche: Roma, Angelino torna a disposizione: lo spagnolo rientra in gruppo dopo due mesi Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Roma-Torino 2-3, risultato finale della partita di Coppa Italia: gol decisivo di Ilkhan, gli highlights - Torino di Coppa Italia: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it

La Roma perde in casa col Torino 3-2 e saluta la coppa Italia agli ottavi - Giallorossi sconfitti per la seconda volta in stagione dai granata ed eliminati. rainews.it

Coppa Italia, Roma subito fuori, 16enne Arena illude e il Torino vola ai quarti - La Coppa Italia per la Roma resta stregata e poco importa della favola di Antonio Arena, il 16enne entrato come mossa della disperazione nel finale e capace di regalare il 2- ansa.it

A #Roma scatta da oggi il nuovo #limite di 30 km all’ora nel centro storico. Siamo andati a vedere le reazioni, con la nostra inviata. #Tg1 Simona Giampaoli - facebook.com facebook

Robinio Vaz è un nuovo giocatore della Roma “L'AS Roma è lieta di annunciare l'acquisto a titolo definitivo di Robinio Vaz dal Marsiglia. Il calciatore ha sottoscritto un contratto fino al 2030” questo il comunicato del club giallorosso #CorrieredelloSport #V x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.