Roma controlli a Termini Sequestro record materiale contraffatto

A Roma, presso la stazione Termini, sono stati effettuati nuovi controlli in seguito alle recenti aggressioni. Durante le operazioni, le forze dell'ordine hanno sequestrato un ingente quantitativo di materiale contraffatto, in un intervento che rappresenta uno dei più significativi sotto questo aspetto. Le autorità continuano a monitorare l’area per garantire maggiore sicurezza e prevenire attività illecite.

Ancora controlli alla stazione Termini dopo le recenti aggressioni. Sequestro record di materiale contraffatto. Servizio di Andrea Domaschio TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Roma, controlli a Termini. Sequestro record materiale contraffatto Leggi anche: Roma, controlli in zona stazione Termini: 4 arresti e 6 denunce Leggi anche: Roma: controlli in zona Colle Oppio e Termini, 3 arresti e 2 denunce Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Maxi blitz al mercato Esquilino: trovato pesce non tracciato. Sanzioni per oltre 50mila euro; Controlli a Roma Termini, sequestrati 6 milioni di articoli contraffatti; Droga a Roma, raffica di arresti e sequestri: i dettagli dei blitz post Capodanno; Roma: due aggressioni nei pressi della stazione Termini. Un uomo è in fin di vita. Roma, maxi sequestro alla stazione Termini: 6 milioni di articoli contraffatti - Una maxioperazione della Guardia di Finanza nella zona della stazione Termini a Roma ha portato al sequesto di un numero impressionante di articoli di bigiotteria e capi di abbigliamento: 6 milioni di ... tg.la7.it

Roma, controlli in zona stazione Termini: sequestri di articoli contraffatti e sanzioni a strutture ricettive - L’area della Stazione Termini sotto osservazione, con un dispositivo interforze che stringe il cerchio su illegalità diffuse, lavoro irregolare e ... pupia.tv

Roma: controlli nell’area Termini, sequestrati 6 milioni di articoli contraffatti e sanzioni - Nel corso di un'operazione di controllo effettuata nell'area circostante la stazione Termini di Roma, le forze dell'ordine, in particolare i finanzieri ... romadailynews.it

Roma, controlli a Termini. Sequestro record materiale contraffatto

CENTRO STORICO: VIA ALLA ZONA 30 A ROMA Scatta la riduzione di velocità della ZTL centrale, controlli intensificati. I dettagli https://www.odisseaquotidiana.com/2026/01/centro-storico-zona-30-roma.html - facebook.com facebook

Ancora controlli dei Carabinieri a Roma, questa volta nel quartiere Trastevere: l’operazione ha portato a 4 arresti per furto, 2 denunce e alla segnalazione di 7 assuntori di sostanze stupefacenti. In totale sono state identificate 56 persone e controllati 20 veicoli. x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.