Roma | Bonessio Ev inaugurazione Ponte Giulio Rocco grande successo Amministrazione

A Roma, il Ponte Giulio Rocco nel quartiere di Bonessio (Ev) è stato riaperto dopo un periodo di chiusura. L'inaugurazione, alla presenza delle autorità locali, rappresenta un intervento significativo per il miglioramento della viabilità e della mobilità nel quadrante sud-ovest della città. Il Comune di Roma, con il supporto dell'amministrazione del Municipio Roma VIII, conferma così il suo impegno nel recupero delle infrastrutture urbane.

Dopo un lungo periodo di inattività che ha caratterizzato le amministrazioni precedenti, “il sindaco Gualtieri e il presidente del Municipio Roma VIII, Amedeo Ciaccheri, restituiscono finalmente il Ponte Giulio Rocco al quadrante sud-ovest della città e a tutti i romani”. Questa affermazione è stata rilasciata in una nota dal consigliere capitolino di Europa Verde – Alleanza Verdi Sinistra, Ferdinando Bonessio. “Il ponte, chiuso a seguito della scossa di terremoto del 2016 – continua Bonessio – oggi riunisce la scalinata del ‘Pincetto’ di Piazza Benedetto Brin con il quartiere Ostiense. Con l’inaugurazione avvenuta oggi, la città giardino, che rappresenta il nucleo storico di Garbatella e che è stata concepita per ospitare operai e artigiani, recupera così un importante collegamento con il polo industriale del primo ‘900 di via Ostiense, il quale si era sviluppato attorno a luoghi emblematici come il Gasometro, la Centrale Montemartini, i Mercati Generali e il progetto, purtroppo mai realizzato, del canale navigabile che avrebbe dovuto affiancare il percorso del fiume Tevere. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

