Roma | assessora Ambiente proseguono espropri aree occupate da ex demolitori parco Centocelle

A Roma, si sono concluse le procedure di esproprio di tre ettari di terreno lungo via Palmiro Togliatti, precedentemente occupati da autodemolitori abusivi. L’intervento, sostenuto dall’assessora all’Ambiente, mira a ripristinare la legalità e a garantire una gestione più efficace delle aree pubbliche. Le operazioni si inseriscono nel più ampio progetto di tutela e riqualificazione del patrimonio urbano e naturale della città.

Si sono concluse con successo le procedure di esproprio relative a tre ettari di terreno situati lungo via Palmiro Togliatti, che in precedenza erano occupati da autodemolitori abusivi. Questa informazione è stata comunicata attraverso una nota ufficiale dell'assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti di Roma Capitale, Sabrina Alfonsi. Nella nota si specifica che l'intera area sarà integrata nel parco e, contestualmente agli espropri, è stata avviata la consegna dei lavori per il completamento degli interventi di depaving delle aree. Questi interventi sono una continuazione di operazioni simili già iniziate lo scorso novembre sulle aree di proprietà dell'Ater.

Maltempo: assessora Ambiente Roma, controlli su pini Fori Imperiali, uno sara’ abbattuto - A seguito del crollo di due alberi avvenuto ai Fori Imperiali, è stato deciso che un pino verrà abbattuto domani, in prossimità del Vittoriano. romadailynews.it

Roma premiata 'Comune Plastic Free 2026'. Assessora Alfonsi, grande soddisfazione dimostra nostro impegno #ANSA x.com

A Roma torna “Amici Fragili”: raccolta solidale per le persone senza dimora e famiglie in difficoltà Anche quest'anno, con il sostegno dei tassisti dell'associazione di volontariato "Tutti Taxi per Amore", l'assessorato alle Politiche Sociali e alla Salute in collabora facebook

