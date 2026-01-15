Roma | assessora Ambiente 18 gennaio prima domenica ecologica 2026 dedicata a sostenibilita’

Il 18 gennaio 2026 si terrà la prima domenica ecologica a Roma, secondo il calendario approvato dalla giunta capitolina per l’inverno 2025-2026. Questa iniziativa, dedicata alla sostenibilità, prevede restrizioni al traffico veicolare per promuovere la qualità dell’aria e la tutela dell’ambiente. Si tratta di un primo passo verso politiche più attente alla sostenibilità urbana e alla salute dei cittadini.

Il 18 gennaio 2026 segnerà l’inizio della prima “domenica ecologica”, come stabilito dal calendario delle cinque domeniche di stop al traffico, approvato dalla giunta capitolina per la stagione invernale 2025-2026. Questa informazione è stata divulgata attraverso una nota dell’assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti di Roma Capitale, Sabrina Alfonsi. Nella nota si specifica che sarà attivo il blocco della circolazione per tutti i veicoli a motore endotermico all’interno della zona Ztl “Fascia Verde”, dalle 7:30 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 20:30. Le deroghe e le eventuali modifiche alle fasce orarie interdittive saranno comunicate tramite un’ordinanza che sarà pubblicata a breve. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

