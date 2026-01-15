Rogo in un appartamento nel Salernitano grave una 70enne

Un incendio ha interessato un appartamento a Centola, nel Salernitano, provocando gravi ferite a una donna di circa 70 anni. L’intervento dei vigili del fuoco ha permesso di contenere le fiamme e di mettere in sicurezza l’edificio. La donna è stata immediatamente soccorsa e trasportata in ospedale per le cure del caso. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

Tempo di lettura: < 1 minuto Una settantenne è rimasta gravemente ferita questo pomeriggio a Centola, in provincia di Salerno, a seguito di un incendio divampato nella sua abitazione. Secondo una prima ricostruzione, il rogo si sarebbe sviluppato mentre la donna stava tentando di accendere una stufa in cucina. Per cause in corso di accertamento, un divano avrebbe improvvisamente preso fuoco, con le fiamme e il fumo che in breve tempo hanno invaso l’intero appartamento, situato al primo piano di uno stabile. L’anziana, che al momento dell’incendio si trovava sola in casa, ha riportato gravi ustioni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Rogo in un appartamento nel Salernitano, grave una 70enne Leggi anche: Accoltella una donna e poi si suicida lanciandosi dal balcone, lei è grave. E' successo nel Salernitano Leggi anche: Incendio in un appartamento nel Salernitano: vigili del fuoco sul posto Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Incendio in casa nel Salernitano, ci sono 4 feriti e intossicati: arrivano pompieri e ambulanze - Incendio a Eboli, in provincia di Salerno, in via don Rumolo. fanpage.it

Incendio nel salernitano, a fuoco appartamento - Un incendio di vaste proporzioni ha colpito nel pomeriggio di oggi un’abitazione situata in via Alfonso Balzico, nel cuore di Cava de’ Tirreni. infocilento.it

Fiamme e fumo nel cuore di Chiusa, rogo in un appartamento mansardato facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.