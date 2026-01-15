Rockets mezzo secolo in orbita | Suoniamo ancora per chi non c’è più

I Rockets celebrano cinquant’anni di musica, un percorso che attraversa il tempo e lo spazio, ormai considerati illusioni. Con il loro triplo album dal vivo “Some other space, some other live!”, rendono omaggio al chitarrista Alain Maratrat e all’ex frontman Christian Le Bartz, entrambi scomparsi nel 2025. Un modo per mantenere viva la memoria di una band che continua a suonare per chi non c’è più, con sobrietà e rispetto.

Quelle di tempo e spazio sono illusioni percettive, costruzioni della mente in cui i Rockets impigliano mezzo secolo di storia tra i solchi “ Some other space, some other live!”, triplo album dal vivo dato alle stampe qualche mese fa col pensiero al chitarrista Alain Maratrat e all’ex frontman Christian Le Bartz, scomparsi entrambi nel 2025. Un viaggio tra le suggestioni spaziali di “Galactica”, “Future woman”, o la celeberrima cover dei Canned Heat “On the road again” che il leader Fabrice Quagliotti racconta nello studio di " Soundcheck ”, il format musicale disponibile sui social e il sito web del nostro giornale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Rockets, mezzo secolo in orbita: “Suoniamo ancora per chi non c’è più” Leggi anche: La scrittura degli studenti italiani non peggiora, mezzo secolo di temi di Maturità analizzati dai linguisti: i ragazzi sanno ancora scrivere Leggi anche: Golinelli, mezzo secolo di carni genuine Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Rockets, mezzo secolo in orbita: “Suoniamo ancora per chi non c’è più”. Fitarau Sebastian. Adrián Berenguer · Rain. Risotto con zucca e gorgonzola Ingredienti x2: 180g riso carnaroli 250g zucca mezzo scalogno 3 foglie di salvia 1 rametto di rosmarino 40g di gorgonzola dolce sale q.b. pepe q.b. brodo vegetale q.b. per la sals facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.