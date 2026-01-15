Rocca altri due nuovi residenti in arrivo

Rocca San Casciano si sta impegnando a invertire il trend di declino demografico, anche attraverso il progetto Cambia Vita. Recentemente, sono stati annunciati l’arrivo di due nuovi residenti e l’arrivo di un ulteriore residente, segno di un crescente interesse per il territorio. Questi interventi rappresentano un passo importante nel percorso di rilancio della comunità locale, che punta a valorizzare le proprie risorse e a favorire un futuro sostenibile.

Da alcuni anni, anche grazie al progetto Cambia Vita, Rocca San Casciano cerca di arrestare il declino demografico. Infatti, con 1.820 abitanti registrati all’anagrafe il 31 dicembre, la popolazione della cittadina della Festa del Falò cresce di 27 unità rispetto al 2024. Gli ultimi due arrivati sono: Alex Caroli, 22 anni, di Faenza e il brasiliano José Eronildes Gonzaga Bezerra, 58 anni, da alcuni anni in Italia e ora in arrivo da Faenza. Racconta Lucio Giorgini, consigliere comunale e già vicesindaco, del gruppo Cambia Vita: "Caroli conosce Rocca e il territorio, perché da tempo viene a correre da solo o con amici sulle colline. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rocca, altri due nuovi residenti in arrivo Leggi anche: Altri due daspo urbani nei confronti di ventenni residenti in Valdichiana Leggi anche: Pokémon, un leak ha svelato i nuovi set LEGO in arrivo, con Charizard, Eevee, Mewtwo e tanti altri? Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Rocca, altri due nuovi residenti in arrivo; Befana 115 a piazza della Rocca domenica 11 gennaio, attenzione alla viabilità; Gradara, no all’impianto fotovoltaico: “Si vede dalla Rocca”. Ma Il Tar riapre tutto”. All'interno della città nucleare della Pennsylvania (Three Mile Island) Avviso per gli utenti del Comune di Carsoli, Oricola, Pereto e Rocca di Botte I nuovi calendari della raccolta dei rifiuti entreranno in vigore a partire da lunedì 2 febbraio 2026. Invitiamo tutti i cittadini a consultare con attenzione il nuovo calendario per con facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.