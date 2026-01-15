Ritrovati nel Bresciano 6 tesori dell' antica Roma
Nel cuore del Bresciano sono stati ritrovati sei importanti reperti dell'antica Roma, trafugati oltre un secolo fa. Questi tesori di grande valore storico sono ora ritornati alla luce, offrendo un'opportunità unica di riscoprire il passato della regione. La scoperta rappresenta un passo significativo per la tutela e la valorizzazione del patrimonio archeologico locale.
Sei tesori antichi, di inestimabile valore, trafugati oltre un secolo fa, erano nella disponibilità di un cittadino bresciano. Li aveva ricevuti da un parente defunto, come parte di un’eredità tanto insolita quanto preziosa. Si tratta di sei reperti archeologici databili tra la tarda età. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
