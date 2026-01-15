Ritrovati nel Bresciano 6 tesori dell' antica Roma

Nel cuore del Bresciano sono stati ritrovati sei importanti reperti dell'antica Roma, trafugati oltre un secolo fa. Questi tesori di grande valore storico sono ora ritornati alla luce, offrendo un'opportunità unica di riscoprire il passato della regione. La scoperta rappresenta un passo significativo per la tutela e la valorizzazione del patrimonio archeologico locale.

I ragazzi della Polisportiva Prevalle si sono ritrovati per la classica foto sociale pre girone di ritorno, un momento che profuma di appartenenza e passione A impreziosire lo scatto, le nuove divise realizzate da Ecosab, realtà che ci supporta con entusias facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.