Ritrovati nel Bresciano 6 tesori dell' antica Roma

Nel cuore del Bresciano sono stati ritrovati sei antichi tesori romani, di grande valore storico e culturale. Questi manufatti, trafugati oltre un secolo fa, erano ora in possesso di un cittadino locale. Il recupero rappresenta un importante passo per la conservazione del patrimonio archeologico e la tutela delle testimonianze dell’antica Roma.

Sei tesori antichi, di inestimabile valore, trafugati oltre un secolo fa, erano nella disponibilità di un cittadino bresciano. Li aveva ricevuti da un parente defunto, come parte di un’eredità tanto insolita quanto preziosa. Si tratta di sei reperti archeologici databili tra la tarda età repubblicana e la tarda antichità, dal I secolo a.C. al V secolo d.C., ora tornati nella disponibilità dello Stato. A individuarli sono stati i Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Monza, grazie alla costante attività di controllo e monitoraggio di gallerie d’arte, case d’asta e istituti museali, svolta in collaborazione con i funzionari della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Brescia. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it Leggi anche: Ritrovati nel Bresciano 6 tesori dell'antica Roma Leggi anche: A cena con Augusto e Nerone: un viaggio nel gusto dell’antica Roma Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Ritrovati nel Bresciano 6 tesori dell'antica Roma; Perde il controllo della moto, poi il rovinoso 'volo' sull'asfalto: ferito un ragazzino; Brescia, spuntano ossa umane durante uno scavo: la procura dispone l'analisi del dna; Investito da un'auto mentre attraversa la strada: uomo muore sul colpo. Ritrovati nel Bresciano 6 tesori dell'antica Roma - Sei tesori antichi, di inestimabile valore, trafugati oltre un secolo fa, erano nella disponibilità di un cittadino bresciano. bresciatoday.it

Grave lutto in un Comune bresciano. Chi era la vittima facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.