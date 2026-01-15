Ritorno di fiamma dal caminetto gravissima una 70enne di Centola

Un incidente domestico si è verificato oggi pomeriggio a Centola, dove una donna di 70 anni ha subito gravi ustioni a seguito di un ritorno di fiamma dal camino di casa. La donna è stata immediatamente soccorsa e trasportata in ospedale per le cure del caso. Le autorità stanno ancora valutando le cause dell’incidente.

Grave incidente domestico oggi pomeriggio a Centola. Una donna di 70 anni è rimasta gravemente ustionata a causa di un improvviso ritorno di fiamma dal camino di casa. La donna è stata trasferita in ospedale a Vallo della Lucania. Potrebbe essere trasferita in un centro specializzato. Mentre la donna stava alimentando il fuoco, un’accelerazione improvvisa delle fiamme ha provocato un violento ritorno di fiamma che ha incendiato il camino, investendola in pieno. La 70enne è stata avvolta dalle fiamme, riportando ustioni estese su gran parte del corpo. Sul posto i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’abitazione, e il personale santario del 118, che ha prestato le prime cure. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Leggi anche: Ritorno di fiamma dal camino: anziano gravemente ustionato, prognosi riservata Leggi anche: Getta alcol sul fuoco durante la cena e viene investito dal ritorno di fiamma: grave 15enne in Abruzzo La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Centola, ritorno di fiamma dal camino: donna gravemente ustionata - Brutto incidente domestico nel pomeriggio a Centola, dove una donna di 70 anni è rimasta gravemente ustionata a causa di un improvviso ritorno di fiamma dal camino ... msn.com

