Ristruttura la casa appena comprata e trova una bomba nel comodino Denunciato l' ex proprietario

Durante i lavori di ristrutturazione di una casa appena acquistata, è stata trovata una bomba nascosta nel comodino. La scoperta ha portato alla denuncia dell’ex proprietario, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza dell’immobile. Un episodio inaspettato che ha trasformato un normale intervento di restauro in una situazione di emergenza, evidenziando l’importanza di controlli approfonditi prima di iniziare i lavori.

Una scoperta da brividi durante i lavori di ristrutturazione, che ha trasformato un normale cantiere domestico in una scena da artificieri. La Polizia di Stato di Sora ha concluso un'indagine partita lo scorso mese di dicembre, denunciando un uomo residente fuori regione per detenzione abusiva di.

