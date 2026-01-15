Ristruttura la casa appena comprata e trova una bomba nel comodino Denunciato l' ex proprietario

Durante i lavori di ristrutturazione di una casa recentemente acquistata, è stata trovata una bomba nascosta nel comodino. La scoperta ha portato alla denuncia dell’ex proprietario, sconvolgendo l’intervento di restauro. Un episodio che ricorda quanto possa essere imprevedibile il processo di rinnovamento di un’abitazione e l’importanza di affidarsi a professionisti competenti in ogni fase.

Una scoperta da brividi durante i lavori di ristrutturazione, che ha trasformato un normale cantiere domestico in una scena da artificieri. La Polizia di Stato di Sora ha concluso un'indagine partita lo scorso mese di dicembre, denunciando un uomo residente fuori regione per detenzione abusiva di materiale esplodente. I fatti risalgono a poche settimane fa. Un cittadino straniero, neo proprietario di un'abitazione nel centro della città volsca, stava effettuando dei lavori di sgombero e ristrutturazione. Aprendo un vecchio comodino rimasto nella casa, si è trovato di fronte a un oggetto inequivocabile: un residuato bellico inesploso. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

