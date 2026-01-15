A Ponsacco, nel centro cittadino, si è verificata una rissa tra stranieri, con conseguente danno a un bar e alcune auto. Sul posto si sono registrati episodi di violenza, tra cui sangue e danni materiali, tra cui lo sfondamento di un

PONSACCO Sangue sulle panche del bar La Posta dove è stato spaccato il "fungo" per il riscaldamento. In piazza del Comune rotti gli specchiettii di alcune auto. Colpi e calci alle saracinesche. Urla e danni. Domenica tra la sera e la notte un gruppo di nordafricani ha seminato il terrore in centro a Ponsacco. Si sono presi a botte tra loro, ma hanno seminato danni e paura. "Ho sporto denuncia ai carabinieri – dice Victoria del bar La Posta – Quando è successo il locale era chiuso. Mi sono accorta di tutto lunedì mattina presto alla riapertura. Il danno si aggira sui 300 euro, dovrò cambiare il tappeto verde intriso di sangue. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rissa tra stranieri in pieno centro. Sangue e danni a un bar e alle auto

