Risoluzioni sugli aiuti all’Ucraina alla Camera il voto che ratifica la rotta del governo tra fratture interne alla destra e al Pd

Giovedì 15 gennaio 2026, la Camera dei deputati voterà sulla risoluzione che ratifica la proroga degli aiuti all’Ucraina. La discussione si inserisce in un contesto di tensioni politiche interne alla maggioranza di governo e al centrodestra, con possibili ripercussioni sulla linea adottata. La decisione rappresenta un passaggio importante nel dibattito sulle modalità e sulla continuità dell’assistenza italiana al paese coinvolto nel conflitto.

Giovedì 15 gennaio 2026 la Camera dei deputati voterà la risoluzione che accompagna la proroga degli aiuti all’Ucraina. Dovrebbe essere un passaggio di indirizzo ma politicamente rischia di essere molto di più: un test di tenuta della maggioranza, una cartina di tornasole per le opposizioni e, soprattutto, la certificazione di una scelta già compiuta. Il decreto-legge di fine dicembre ha già esteso per tutto il 2026 l’autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti alle autorità ucraine. Il Parlamento arriva dopo, chiamato a ratificare una traiettoria che lo precede. La frattura nella maggioranza e l’arte della mediazione. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Armi all’Ucraina ecco la risoluzione della destra in Parlamento | Sì agli aiuti militari ma rafforzare quelli civili e informare le Camere.

Armi all’Ucraina, ecco la risoluzione della destra in Parlamento dopo le comunicazioni di Crosetto: “Aiuti militari, ma rafforzare quelli civili e informare le Camere”. Mediazione con la Lega x.com