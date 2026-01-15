Risoluzione bipartisan sull’Iran via libera con l’astensione dei 5 Stelle Conte | Manca l’impegno contro un intervento militare unilaterale

Il Parlamento ha approvato una risoluzione bipartisan sull’Iran, con l’astensione dei 5 Stelle. Conte ha sottolineato la necessità di un impegno concreto contro un possibile intervento militare unilaterale. Dopo le recenti polemiche sulla posizione delle opposizioni riguardo alla repressione delle manifestazioni di dissenso, la decisione rappresenta un passo importante nel dibattito internazionale sulla questione iraniana.

Le polemiche dei giorni scorsi sulla timidezza delle opposizioni nei confronti del regime iraniano, colpevole di reprimere nel sangue le manifestazioni di dissenso nei confronti delle autorità, si sciolgono come neve al sole. O almeno in parte. Una risoluzione bipartisan che esprime preoccupazione per gli eventi in Iran e condanna la repressione violenta delle proteste popolari è stata approvata ieri dalla commissione Esteri e Difesa del Senato, su iniziativa della sua presidente Stefania Craxi (FI). Ma le polemiche, dicevamo, non sono state sciolte nei confronti del solo M5S. Tutti i gruppi hanno votato a favore della risoluzione con l’eccezione dei pentastellati. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

