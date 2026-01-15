Il 10 gennaio a Casamassima si era diffusa la voce di un possibile meteorite, ma le analisi di Prisma, il network di sorveglianza atmosferica, hanno chiarito la vicenda. Attraverso le immagini delle telecamere, gli esperti hanno confermato che il fenomeno osservato, caratterizzato da un bagliore e un boato, non è stato causato da un meteorite. La spiegazione ufficiale indica che si è trattato di un grande petardo, escludendo quindi la presenza di un oggetto spaziale

Il cielo di Bari non è stato attraversato da alcun meteorite lo scorso 10 gennaio. L’ipotesi che circolava sul web è stata smentita da Prisma (Prima Rete Italiana per la Sorveglianza sistematica di Meteore e Atmosfera) che, tramite le sue telecamere, ha escluso che il boato e il forte bagliore registratisi a Casamassima siano frutto della caduta di una roccia spaziale. L’Inaf (Istituto Nazionale di Astrofisica) ha fatto chiarezza: il solco nel terreno è stato causato da un’altra tipologia di deflagrazione. Secondo le autorità, la luce e il forte rumore sono la conseguenza di un grosso petardo o un fuoco d’artificio esploso in un campo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Risolto il mistero del meteorite caduto a Casamassima, la spiegazione degli scienziati “Niente Ufo, il bagliore e il boato sono stati causati da un grosso petardo”

