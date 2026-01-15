Riserva per il servizio civile e universale | ci sarà anche negli elenchi regionali? Pillole di Question Time
Durante il question time del 16 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino con Chiara Cozzetto di ANIEF, è stata discussa la possibilità di inserire la riserva per il servizio civile e universale negli elenchi regionali. Un tema di interesse per gli aspiranti docenti, che potrebbe influire sulle assunzioni e sui criteri di selezione. Ecco le principali novità emerse nell’incontro.
Nel question time del 16 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Chiara Cozzetto, rappresentante sindacale di ANIEF, è stata analizzata una questione rilevante per gli aspiranti docenti. L’attenzione si è concentrata sull'applicabilità della riserva per il servizio civile universale nell’ambito delle assunzioni da elenchi regionali. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: Concorso docenti PNRR3, riserva dei posti: il servizio civile nazionale può essere anche “datato”, quello universale vale dal 2017. Pillole di Question Time
Leggi anche: Servizio civile, nazionale o universale: nelle GPS non dà punteggio ma riserva. Pillole di Question Time
Un anno in Riserva; Concorso ATS 2025: 3.839 posti – Graduatorie; PNRR3, ecco come funzionano le riserve di posti nella graduatoria; Concorso docenti PNRR3, alle riserve fino al 50% dei posti in graduatoria. Chi ne ha diritto.
Servizio civile universale: come funziona e le opportunità per i giovani - Il servizio civile universale è tornato di recente in auge con l'approvazione del Decreto Pa messo in campo dal governo Meloni. ilgiornale.it
Servizio civile: riserva di posti del 15% nei concorsi pubblici. Borrelli (Fnsc): ”traguardo storico” - Mafie straniere in Italia: Roma, martedì 27 giugno un convegno sul fenomeno grazie a “Osservatorio e studio della Magistratura e degli Accademici pontifici Pami – Pua” ... agensir.it
Riserva di posti del 15% nei concorsi pubblici per i volontari che hanno concluso il servizio civile - Arriva una riserva di posti del 15% nei concorsi pubblici per i volontari «che abbiano concluso il servizio civile universale senza demerito». ilsole24ore.com
Salve a tutti, sto facendo domanda su InPA e devo inserire la riserva di posti del servizio civile. Cosa devo inserire ad "ulteriore titolo di preferenza" e al successivo facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.