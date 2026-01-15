Riserva per il servizio civile e universale | ci sarà anche negli elenchi regionali? Pillole di Question Time

Durante il question time del 16 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino con Chiara Cozzetto di ANIEF, è stata discussa la possibilità di inserire la riserva per il servizio civile e universale negli elenchi regionali. Un tema di interesse per gli aspiranti docenti, che potrebbe influire sulle assunzioni e sui criteri di selezione. Ecco le principali novità emerse nell’incontro.

