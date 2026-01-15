Ripristino della convenzione per il personale in divisa incontro all’Ars con Galvagno

Una delegazione del settore sicurezza, difesa e soccorso pubblico ha incontrato a Palermo il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno. L’obiettivo dell’incontro è stato discutere del ripristino della convenzione per il personale in divisa, che garantiva la gratuità dei trasporti pubblici locali e regionali. La questione riguarda il mancato rinnovo di questa norma, fondamentale per il comparto.

Una delegazione del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico è stata ricevuta a Palermo dal presidente dell'Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno per discutere del mancato rinnovo della norma che garantiva al personale in divisa la gratuità dei trasporti pubblici locali e regionali. Per il Siap Polizia di Stato ha partecipato Luigi Lombardo, segretario nazionale Siap; per la Confsal vigili del fuoco Antonio Retto, segretario nazionale Confsal Vvf, Francesco Celauro, segretario regionale Vvf Sicilia, e per il corpo forestale regionale Fabio Badalà. La delegazione ha segnalato i disagi economici e organizzativi causati dalla sospensione della misura.

