Riprende la distribuzione gratuita di piante e alberi | si possono ritirare al vivaio Scodogna di Collecchio

Al vivaio Scodogna di Collecchio torna la distribuzione gratuita di piante e alberi, un’iniziativa volta a promuovere il verde e la biodiversità in Emilia-Romagna. Questa iniziativa mira a rafforzare il patrimonio arboreo regionale, offrendo l’opportunità di contribuire alla tutela ambientale e alla crescita di spazi verdi. Le piante sono disponibili per il ritiro gratuito, incentivando comportamenti sostenibili e un ambiente più salutare.

Rendere l’Emilia-Romagna sempre più verde, rafforzare il patrimonio arboreo e tutelare la biodiversità. È con questi obiettivi che è ripartita la distribuzione gratuita di piante e alberi, al momento presso i vivai forestali pubblici regionali, nell’ambito del progetto “Mettiamo radici per il. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Leggi anche: Riparte la distribuzione gratuita di piante e alberi per cittadini, associazioni ed enti pubblici Leggi anche: Giornata nazionale degli alberi, torna la distribuzione gratuita delle essenze: le info La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Riprende la distribuzione gratuita di piante e alberi: si possono ritirare al vivaio Scodogna di Collecchio. Riprende la distribuzione gratuita di piante e alberi: si possono ritirare al vivaio Scodogna di Collecchio - Romagna, per gli enti pubblici disponibili anche richieste per fini forestali tramite Pec ... parmatoday.it

“Mettiamo radici per il futuro”: in Emilia-Romagna riparte la distribuzione gratuita di piante e alberi - È con questi obiettivi che è ripartita la distribuzione gratuita di piante e alberi presso i vivai ... corrierecesenate.it

Distribuzione gratuita di piante a Galeata - Presso il vivaio di Castellaro è possibile ritirare piccoli alberi e siepi sia ad uso privato sia a fini forestali. ilrestodelcarlino.it

DA STASERA RIPRENDE L'ADORAZIONE EUCARISTICA Tutti i giovedi, dopo la S.Messa Vespertina, Adorazione Eucaristica facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.