Riparato l' ascensore della palazzina per disabili di via Nenni ma nessuna soluzione sul fronte polemiche
L’ascensore della palazzina di via Nenni, fondamentale per i residenti disabili, è stato riparato dopo un’interruzione che aveva sollevato polemiche. La rottura aveva impedito l’accesso alle persone con disabilità, alcune delle quali erano rimaste bloccate in casa. Nonostante il ripristino, le tensioni e le polemiche sulla gestione del problema permangono, evidenziando ancora una volta le criticità legate all’accessibilità e alla cura degli spazi pubblici.
Riparato l’ascensore della palazzina di via Nenni a causa della cui rottura molti disabili erano rimasti, aveva denunciato il presidente dell’associazione Carrozzine Determinate, sono state “sequestrate in casa” con qualcuno che, al contrario, a casa non sarebbe neanche riuscito a rientrare. A. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Leggi anche: Di nuovo "ko" l'ascensore della palazzina di via Nenni, disagi per i disabili: l'amministrazione pronta a dare nuovi alloggi
Leggi anche: Ferrante (Carrozzine determinate) sull’ascensore rotto in via Nenni: “Non è politica, ma violazione dei diritti umani”
Case popolari senza ascensore da un mese: “Disabili e anziani costretti a non uscire”; Ferrante (Carrozzine determinate) sull’ascensore rotto in via Nenni: “Non è politica, ma violazione dei diritti umani”; Ascensore rotto, “sequestrate” 6 famiglie con disabilità: «Siamo in trappola come topi»; Otto piani senza ascensore nel palazzo Atc a Torino: disabili e anziani prigionieri in casa da 45 giorni.
Riparato l'ascensore della palazzina per disabili di via Nenni, ma nessuna soluzione sul fronte polemiche - Risolto in tempi record rispetto ai 15 giorni iniziali, fa sapere l'assessore Cremonese rimarcando l'attenzione dell'amministazione ed esprimendo comprensione per i disagi. ilpescara.it
Pescara: riparato e riattivato l’ascensore dell’edificio di via Nenni - Al Liceo Maior di Pescara una mattinata è stata interamente dedicata all’orientamento universitario e professionale. rete8.it
Pescara: disabili prigionieri in casa per nuovo guasto all’ascensore - 000 euro spesi, l'ascensore della palazzina popolare di via Nenni, a Pescara. rete8.it
Ma all'ufficio lavori pubblici non c'è veramente nessuno in grado di riparare l'ascensore del cimitero che è guasta da quasi un mese facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.