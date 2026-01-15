Riparato l' ascensore della palazzina per disabili di via Nenni ma nessuna soluzione sul fronte polemiche

L’ascensore della palazzina di via Nenni, fondamentale per i residenti disabili, è stato riparato dopo un’interruzione che aveva sollevato polemiche. La rottura aveva impedito l’accesso alle persone con disabilità, alcune delle quali erano rimaste bloccate in casa. Nonostante il ripristino, le tensioni e le polemiche sulla gestione del problema permangono, evidenziando ancora una volta le criticità legate all’accessibilità e alla cura degli spazi pubblici.

Pescara: riparato e riattivato l’ascensore dell’edificio di via Nenni - Al Liceo Maior di Pescara una mattinata è stata interamente dedicata all’orientamento universitario e professionale. rete8.it

Pescara: disabili prigionieri in casa per nuovo guasto all’ascensore - 000 euro spesi, l'ascensore della palazzina popolare di via Nenni, a Pescara. rete8.it

Ma all'ufficio lavori pubblici non c'è veramente nessuno in grado di riparare l'ascensore del cimitero che è guasta da quasi un mese facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.