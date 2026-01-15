Rio Ave-Benfica sabato 17 gennaio 2026 ore 21 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Vittoria esterna senza gol al passivo?

Analisi della sfida tra Rio Ave e Benfica in programma sabato 17 gennaio 2026 alle 21:30. Si approfondiscono formazioni ufficiali, quote e pronostici, con particolare attenzione alla possibilità di una vittoria esterna senza subire gol. Per il Benfica, questa stagione si sta rivelando difficile, come dimostrato dall’eliminazione dalla Taça de Portugal per mano del Porto.

Non sembra una stagione ricca di soddisfazione per il Benfica: mercoledì notte è arrivata un'altra amarezza piuttosto significativa, perchè le Aquile sono uscite dalla Taça de Portugal per mano degli eterni rivali del Porto. In campionato gli Encarnados sono lontani dalla squadra di Farioli e in pochi giorni sono usciti da entrambe le coppe: le.

