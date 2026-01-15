Rimini si mobilita per l’Iran manifestazione in piazza Diritti umani al centro no a interventi imperialisti

A Rimini si è svolta una manifestazione per sostenere il popolo iraniano e i diritti umani. L’evento ha sottolineato l’importanza di rispettare le libertà fondamentali e ha espresso opposizione a interventi imperialisti e coloniali, compresi quelli degli Stati Uniti. La piazza ha ribadito l’importanza di un confronto pacifico e rispettoso, promuovendo un dibattito aperto sui temi delle libertà civili e delle ingerenze esterne.

Anche a Rimini si scende in piazza a sostegno del popolo iraniano, contro tutte le limitazioni alle libertà, ma anche per dire "no a ogni intervento imperialista e coloniale", dunque anche contro un eventuale intervento degli Usa. Rete Pace Rimini e Stop Rearm Europe Rimini, infatti, organizzano per sabato alle 17,30 in piazza Cavour una manifestazione, dove ci saranno anche letture e testimonianze dall'Iran. In Iran, di legge nell'annuncio delle associazioni e diffuso dalla Cgil riminese, "migliaia di ragazzi e ragazze, studenti e studentesse universitarie, stanno da giorni in piazza a fianco di lavoratrici e lavoratori organizzati che protestano contro il carovita e contro un sistema politico che, da decenni, reprime il dissenso".

