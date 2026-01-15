Rifiuti e amianto sul nudo terreno | scatta la denuncia

Durante controlli ambientali, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Marzano di Nola hanno deferito all’autorità giudiziaria un amministratore di una società edile per deposito non autorizzato di rifiuti e amianto su terreni scoperti. L’operazione rientra nelle attività di prevenzione e repressione dei reati ambientali, evidenziando l’importanza di rispettare le normative sulla gestione dei materiali pericolosi e la tutela del territorio.

Tempo di lettura: < 1 minuto Nell’ambito di mirati controlli, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati ambientali, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Marzano di Nola, in sinergia con i colleghi dell’Arma territoriale, deferivano in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria competente, l’amministratore di una società edile per deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Nello specifico, l’attività investigativa dei militari, ha permesso di accertare che l’imprenditore 50 enne del Comune di Marzano, dedito al settore dell’edilizia, aveva depositato, sul nudo terreno all’interno della sua proprietà, circa 10 metri cubi di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, in assenza delle previste autorizzazioni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

