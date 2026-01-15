Rifiuta un controllo lancia un tavolino contro i carabinieri e finisce in manette

Una donna di 28 anni è stata arrestata a piazza Dante Alighieri, di fronte alla stazione ferroviaria, dopo aver rifiutato un controllo e aver reagito con violenza. In particolare, ha lanciato un tavolino contro i carabinieri intervenuti, complicando ulteriormente la situazione. L'episodio si è concluso con l'arresto della donna, che ora è a disposizione delle autorità.

Controlli in zona Tempio-Stazione, durante i quali è stata arrestata una donna. Nei guai anche un 29enne: guidava senza patente e armato di coltello È finita male la serata di una 28enne in piazza Dante Alighieri, di fronte alla stazione ferroviaria. L'episodio è avvenuto ieri sera, 14 gennaio, durante un servizio straordinario di controllo del territorio messo in campo dai Carabinieri della Compagnia di Modena, supportati dalle squadre del 5° Reggimento "Emilia Romagna". L'obiettivo era presidiare le aree più sensibili della città, in particolare la zona Tempio-Stazione, per contrastare degrado e microcriminalità.

