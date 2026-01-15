Riempie il carrello di spesa poi spintona il vigilante per scappare | 44enne denunciato per rapina

Un uomo di 44 anni è stato denunciato per tentata rapina dopo aver riempito il carrello con prodotti per circa 180 euro e aver cercato di uscire senza pagare, approfittando dell'apertura delle barriere di un altro cliente. Dopo aver spintonato il vigilante, ha tentato di scappare, ma è stato fermato dalle forze dell'ordine. L’episodio evidenzia le misure di sicurezza adottate nei punti vendita per prevenire furti.

