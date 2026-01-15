Ricorso contro la nuova pista Unifi | Nessun pregiudizio ideologico ma necessità di tutelare il nostro polo

Unifi ha presentato un ricorso contro la nuova pista, evidenziando come la decisione non derivi da motivazioni ideologiche, ma dalla volontà di tutelare il proprio polo accademico. La questione riguarda l’impatto sullo svolgimento delle attività didattiche, di ricerca e servizi pubblici, coinvolgendo quotidianamente studenti, ricercatori e personale, e richiede un’attenta valutazione delle conseguenze sulla comunità universitaria.

Firenze, 15 gennaio 2026 – "Il ricorso presentato non nasce da un pregiudizio ideologico nei confronti dello sviluppo infrastrutturale del territorio, ma dalla necessità di segnalare un impatto rilevante e documentato su attività didattiche, di ricerca e di servizio pubblico che coinvolgono quotidianamente migliaia di studenti, ricercatori e lavoratori". Queste le parole che arrivano dall' Università di Firenze in merito al ricorso contro la nuova pista di Peretola, che ha suscitato piccate reazioni da parte del presidente della Toscana Eugenio Giani e della sindaca Sara Funaro. Intanto, Unifi ci tiene ad evidenziare che "agisce esclusivamente a tutela delle proprie funzioni istituzionali, della sicurezza delle persone e della piena fruibilità delle strutture del polo universitario di Sesto Fiorentino".

