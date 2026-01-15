' Ricomincio da me' appuntamento dedicato al benessere e allo Yoga della risata

Sabato 17 alle 10, si terrà un nuovo appuntamento dedicato al benessere con lo Yoga della risata. Questa disciplina combina esercizi di risata indotta e tecniche di respirazione profonda, favorendo il rilassamento e il miglioramento del benessere psicofisico. Un’occasione per dedicare del tempo a sé stessi e riscoprire il valore del rilassamento attraverso pratiche semplici e accessibili.

Sarà dedicato allo Yoga della risata, disciplina che unisce esercizi di risata indotta e tecniche di respirazione profonda, il nuovo appuntamento, sabato 17 alle 10.30, con la rassegna 'Ricomincio da me' alla biblioteca comunale Bassani. Un ciclo di incontri che si propone di far conoscere i tanti modi in cui ci si può prendere cura di sé e del proprio benessere. Ogni appuntamento viene curato da un professionista esperto che affronterà una determinata tematica legata al benessere. L'incontro di sabato 17, curato da Rosa Marra, leader e teacher certificata di Yoga della risata, è a partecipazione gratuita e con prenotazione da effettuare chiamando il numero 0532418280 o scrivendo a info.

