Ricerca borse per la lingua araba | candidature entro il 13 febbraio

L’Abu Dhabi Arabic Language Centre ha riaperto le candidature per la sesta edizione del programma di borse di ricerca “Al-Basair Series for Research and Studies” per l’anno 2026. Le domande devono essere presentate entro il 13 febbraio. Questa iniziativa offre opportunità di studio e approfondimento sulla lingua araba, contribuendo allo sviluppo della ricerca nel settore.

L’ Abu Dhabi Arabic Language Centre ha riaperto le domande di partecipazione alla sesta edizione del programma di borse di ricerca “Al-Basair Series for Research and Studies” per l’anno 2026. Il bando, riporta l’agenzia di stampa emiratina “Wam”, sara’ aperto fino al 13 febbraio e si inserisce nell’ambito delle iniziative del centro per sostenere la ricerca dei suoi continui sforzi per sostenere la ricerca scientifica in lingua araba e per stimolare la produzione di pubblicazioni e studi di qualita’ che valorizzino la presenza dell’arabo nei campi della conoscenza, della ricerca e della creativita’. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche: Ricerca, borse di studio per il Giappone: candidature entro il 27 febbraio 2026

Leggi anche: Pollutri, borse di studio comunali per studenti meritevoli: candidature entro il 5 dicembre

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Sinwar, la moglie in fuga nel tunnel con la borsa griffata da 32mila dollari: il video-provocazione dell'Idf sulla vigilia del 7 ottobre.

Un polo di cultura araba in Cattolica: “Sarà un ponte di ricerca e pace” - Milano – “L’Istituto di Cultura Araba è un segno concreto che l’Università Cattolica del Sacro Cuore intende mettere a disposizione della città e del Paese per la reciproca conoscenza dei popoli, ... ilgiorno.it

Sawafi, nasce il nuovo motore di ricerca in lingua araba - 'Sawafi' è il nome che a breve potrebbe essere sulla bocca, anzi sul mouse di 40 milioni di web surfer arabi. hwupgrade.it

Betancourt : La ruse qui a trompé les FARC

Quando la ricerca cambia i territori: le borse Idea-Azione 2025 facebook