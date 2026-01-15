Rfi lavori di potenziamento sulla linea Napoli-Cancello-Caserta-Foggia

Da anteprima24.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) eseguirà lavori di potenziamento sulla linea Napoli-Cancello-Caserta-Foggia dal 2 al 15 febbraio. Questi interventi sono parte di un progetto più ampio per migliorare l’infrastruttura e completare i tratti dell’alta velocità Napoli-Bari. Le operazioni mirano a garantire una rete ferroviaria più efficiente e affidabile, sostenendo lo sviluppo del collegamento tra le principali città del sud Italia.

Tempo di lettura: 2 minuti Importanti interventi di potenziamento infrastrutturale sulle linee Napoli – Cancello – Caserta e Cancello – Foggia saranno eseguiti, da lunedì 2 a domenica 15 febbraio, da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) Si tratta di interventi propedeutici al completamento dei target di avanzamento sui lotti Napoli – Cancello, Cancello – Frasso Telesino e Telese – Vitulano dell’itinerario AVAC Napoli – Bari. In particolare, sarà completato il lotto Cancello – Frasso Telesino con l’attivazione del doppio binario per una lunghezza complessiva di 11 chilometri; contestualmente proseguiranno le lavorazioni funzionali all’attivazione della nuova tratta Napoli – Cancello, prevista per giugno 2026. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

rfi lavori di potenziamento sulla linea napoli cancello caserta foggia

© Anteprima24.it - Rfi, lavori di potenziamento sulla linea Napoli-Cancello-Caserta-Foggia

Leggi anche: Disagi sulla linea Caserta-Napoli via Cancello per i lavori dell'Alta Velocità

Leggi anche: Niente treni lungo la linea adriatica per la ripresa dei lavori di potenziamento della Pescara-Foggia

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Lavori sulla linea Adriatica, scattano le modifiche alla circolazione dei treni: cancellazioni e bus sostitutivi per 10 giorni; Niente treni lungo la linea adriatica per la ripresa dei lavori di potenziamento della Pescara-Foggia; Terza fase dei lavori di Rfi sulla linea adriatica: modifiche alla circolazione dei treni; Stop di 10 giorni dei treni sulla linea Adriatica tra Pescara e Foggia: le modifiche alla circolazione.

rfi lavori potenziamento lineaRFI, linea Pescara-Foggia: al via la terza fase dei lavori di potenziamento infrastrutturale e tecnologico - Gli interventi seguono quelli già realizzati ad aprile 2024 e gennaio 2025 e hanno l’obiettivo di migliorare affidabilità, regolarità e capacità della rete ferroviaria, con benefici diretti in termini ... giornaledipuglia.com

rfi lavori potenziamento lineaTerza fase dei lavori di Rfi sulla linea adriatica: modifiche alla circolazione dei treni - Dopo la pausa estiva riprendono i cantieri per il potenziamento infrastrutturale e tecnologico. lecceprima.it

rfi lavori potenziamento lineaRFI, linea Pescara-Foggia: al via la terza fase degli interventi di potenziamento infrastrutturale e tecnologico - lavori fra San Vito Lanciano e San Severo e tra Bari e Barletta modifiche alla circolazione dal 14 al 23 gennaio 2026 oltre 280 le maestranze al lavoro per un investimento complessivo di circa 310 mil ... manfredonianews.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.