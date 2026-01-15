Rfi lavori di potenziamento sulla linea Napoli-Cancello-Caserta-Foggia

Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) eseguirà lavori di potenziamento sulla linea Napoli-Cancello-Caserta-Foggia dal 2 al 15 febbraio. Questi interventi sono parte di un progetto più ampio per migliorare l’infrastruttura e completare i tratti dell’alta velocità Napoli-Bari. Le operazioni mirano a garantire una rete ferroviaria più efficiente e affidabile, sostenendo lo sviluppo del collegamento tra le principali città del sud Italia.

Tempo di lettura: 2 minuti Importanti interventi di potenziamento infrastrutturale sulle linee Napoli – Cancello – Caserta e Cancello – Foggia saranno eseguiti, da lunedì 2 a domenica 15 febbraio, da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) Si tratta di interventi propedeutici al completamento dei target di avanzamento sui lotti Napoli – Cancello, Cancello – Frasso Telesino e Telese – Vitulano dell’itinerario AVAC Napoli – Bari. In particolare, sarà completato il lotto Cancello – Frasso Telesino con l’attivazione del doppio binario per una lunghezza complessiva di 11 chilometri; contestualmente proseguiranno le lavorazioni funzionali all’attivazione della nuova tratta Napoli – Cancello, prevista per giugno 2026. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Rfi, lavori di potenziamento sulla linea Napoli-Cancello-Caserta-Foggia Leggi anche: Disagi sulla linea Caserta-Napoli via Cancello per i lavori dell'Alta Velocità Leggi anche: Niente treni lungo la linea adriatica per la ripresa dei lavori di potenziamento della Pescara-Foggia Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Lavori sulla linea Adriatica, scattano le modifiche alla circolazione dei treni: cancellazioni e bus sostitutivi per 10 giorni; Niente treni lungo la linea adriatica per la ripresa dei lavori di potenziamento della Pescara-Foggia; Terza fase dei lavori di Rfi sulla linea adriatica: modifiche alla circolazione dei treni; Stop di 10 giorni dei treni sulla linea Adriatica tra Pescara e Foggia: le modifiche alla circolazione. RFI, linea Pescara-Foggia: al via la terza fase dei lavori di potenziamento infrastrutturale e tecnologico - Gli interventi seguono quelli già realizzati ad aprile 2024 e gennaio 2025 e hanno l’obiettivo di migliorare affidabilità, regolarità e capacità della rete ferroviaria, con benefici diretti in termini ... giornaledipuglia.com

Terza fase dei lavori di Rfi sulla linea adriatica: modifiche alla circolazione dei treni - Dopo la pausa estiva riprendono i cantieri per il potenziamento infrastrutturale e tecnologico. lecceprima.it

RFI, linea Pescara-Foggia: al via la terza fase degli interventi di potenziamento infrastrutturale e tecnologico - lavori fra San Vito Lanciano e San Severo e tra Bari e Barletta modifiche alla circolazione dal 14 al 23 gennaio 2026 oltre 280 le maestranze al lavoro per un investimento complessivo di circa 310 mil ... manfredonianews.it

Sono in fase di realizzazione i lavori per il potenziamento del sistema di raccolta delle acque meteoriche afferenti il Torrente Pignataro Si tratta di un intervento strategico, pensato per migliorare la gestione delle acque piovane e ridurre in modo significativo facebook

I lavori di potenziamento della ferrovia provocheranno diverse variazioni ai treni tra venerdì a domenica sera #in evidenza x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.