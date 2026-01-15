Revoca assessore Ambiente Lega | Solidarietà a Rosa Da Mastella metodi arroganti

La Lega ha annunciato la revoca dell’assessore all’Ambiente Alessandro Rosa, esprimendo solidarietà nei suoi confronti. La decisione è stata presa dal sindaco Clemente Mastella, che ha adottato metodi considerati arroganti. Questa vicenda evidenzia le tensioni interne alla gestione amministrativa e apre un dibattito sulla trasparenza e il rispetto nei rapporti istituzionali.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Esprimiamo solidarietà ad Alessandro Rosa, rimosso dall’incarico di assessore all’Ambiente dal sindaco Clemente Mastella. Pur riconoscendo le prerogative del sindaco, non possiamo non stigmatizzare il metodo. Come ha sottolineato lo stesso Rosa, ha appreso della rimozione prima da un comunicato stampa, e solo successivamente con un breve messaggio, senza alcun confronto o preavviso. Modalità come queste denotano arroganza del potere, ignorano il rispetto per le persone e per le istituzioni, e offendono chi ha rivestito ruoli pubblici con impegno e risultati verificabili. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Revoca assessore Ambiente, Lega: “Solidarietà a Rosa. Da Mastella metodi arroganti” Leggi anche: Elezioni regionali 2025. De Rosa 'spinto' da Mastella. "Una grande lista". Ecco i sindaci presenti | VIDEO Leggi anche: Pontecorvo, il sindaco revoca le deleghe all'assessore Narducci La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. APU Old Wild West Udine, disposta la revoca del provvedimento di sospensione cautelare nei confronti di Hickey; Sara Norcia lascia la Lega: «Nessun Giannetti bis, voglio ricostruire Terracina». Presa di distanza del gruppo Lega dal proprio assessore per i finanziamenti ottenuti sulla bonifica ambientale - Si volevano interventi a pioggia, con epifania arrivata con un mese di ritardo, senza leggere le caratteristiche del bando, e trascurando che era candidata anche Ciampa di Cavallo insieme alla strada ... lameziainforma.it #Villabate, il sindaco revoca l’incarico all’assessore Rosy Salamanca: le sue parole Con determina n. 2 del 13 gennaio 2026 il sindaco di Villabate, Gaetano Di Chiara, ha revocato l’incarico assessoriale a Rosy Salamanca. Un atto che rientra nelle prerogativ - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.