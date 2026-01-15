Rete scolastica ridimensionata i sindacati | Preoccupati per Rimini contrari agli accorpamenti

Le organizzazioni sindacali esprimono preoccupazione per il ridimensionamento della rete scolastica, con particolare attenzione a Rimini. La decisione del Consiglio dei Ministri di commissariare la Regione, a causa della mancata approvazione del piano di riorganizzazione, coinvolge anche Toscana, Umbria e Sardegna. La questione riguarda l’impatto sulla qualità dell’istruzione e sulla gestione delle scuole, sollevando dibattiti sulla sostenibilità delle decisioni prese.

A seguito della decisione del Consiglio dei Ministri di procedere al commissariamento della Regione per la mancata approvazione del piano di ridimensionamento della rete scolastica per il prossimo anno scolastico - decisione che coinvolge anche Toscana, Umbria e Sardegna - le organizzazioni sindacali Cisl Scuola, Flc Cgil, Uil Scuola Rua, Snals Confsal, Fgu Gilda Unams esprimono una forte e motivata preoccupazione per le prospettive delle istituzioni scolastiche nella provincia di Rimini. "Il ricorso al commissariamento rappresenta una misura forzata che non riteniamo una soluzione adeguata né efficace.

Dimensionamento scolastico in Emilia Romagna, i sindacati contestano i tagli poiché l’applicazione dei coefficienti ministeriali darebbe diritto a 566 scuole autonome contro ... - I dirigenti di FLC CGIL, Cisl Scuola e Snals contestano il commissariamento e i tagli in Emilia Romagna, denunciando che i numeri sugli alunni non giustificano la riduzione di 17 autonomie e temendo d ... orizzontescuola.it

“Taglio autonomie, così scuole troppo grandi e distanti” I sindacati contro il Governo - Snals Confsal dell'Emilia Romagna prendono una posizione unitaria contro quello che ... piacenzasera.it

"Le nostre zone periferiche e montane, dove la scuola è spesso l’unico presidio dello Stato, rischiano di vedere smantellata la propria rete scolastica a favore di accorpamenti forzati" scrivono i sindacati facebook

L’intervista al ministro Valditara oggi sul Corriere è una sorta di campionario del livello medio di questo esecutivo: gli accordi in sede Ue non prevedono numeri definiti e un risparmio di risorse predeterminato; si parla di «efficientamento» della rete scolastica x.com

