Responsabile ancora in vita Mostro di Firenze colpo di scena | spunta una nuova pista

Un nuovo esposto depositato alla Procura di Firenze potrebbe riaprire il caso dell’omicidio di Clelia Cuscito, avvenuto nel 1983. La vicenda, che coinvolge anche l’identità del “Responsabile ancora in vita” e il mistero dei Mostro di Firenze, torna sotto i riflettori dopo decenni di inchieste e dubbi irrisolti. Questa pista inedita potrebbe rappresentare un nuovo elemento nella complessa vicenda giudiziaria ancora aperta.

Un esposto depositato oggi, giovedì 15 gennaio, alla Procura di Firenze riaccende un cold case rimasto nel buio per decenni: l’omicidio di Clelia Cuscito, 37 anni, ex infermiera diventata prostituta, uccisa il 14 dicembre 1983. Nel documento si parla di un possibile killer ancora in vita e di nuovi collegamenti ai delitti del Mostro di Firenze, una ferita mai chiusa. A firmarlo è l’avvocato Mattia Alfano, con il contributo del giornalista Matteo Calì e del consulente Loris Bonacci Martinelli. “La soluzione del caso proposta potrebbe gettare nuova luce sui delitti del Mostro”, anticipa il legale, spiegando che l’atto indica anche accertamenti mirati da compiere. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

