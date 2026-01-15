Report risultato e gol mentre i Gunners approfittano dell’andata della Coppa EFL

L'Arsenal ha ottenuto un risultato favorevole nell'andata della semifinale di Coppa EFL, battendo il Chelsea 3-2 allo Stamford Bridge. La partita, caratterizzata da un confronto acceso tra i due club della Premier League, ha lasciato aperte diverse possibilità per la sfida di ritorno. Questo risultato rappresenta un passo importante per i Gunners, che si avvicinano alla finale con un vantaggio limitato ma significativo.

L'Arsenal ha tratto un vantaggio limitato ma prezioso dall'andata della semifinale della Coppa EFL dopo aver battuto il Chelsea 3-2 allo Stamford Bridge in uno scontro caotico tra i due rivali della Premier League. Gli ospiti sono partiti velocemente e sono stati premiati nel giro di sette minuti. Dal primo calcio d'angolo della partita dell'Arsenal, Declan Rice ha lanciato una palla di alta qualità nell'area delle sei yard. La marcatura del Chelsea è stata disorganizzata, Robert Sanchez ha esitato fuori dalla sua linea e Ben White è stato lasciato completamente incontrastato e ha colpito di testa a porta vuota da distanza ravvicinata.

