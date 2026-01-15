Report-Garante della privacy tutte le tappe dello scontro

Il report del Garante della privacy traccia le principali tappe dello scontro tra l’Autorità e le istituzioni coinvolte. Giovedì mattina, la Guardia di Finanza ha eseguito una perquisizione presso la sede romana del Garante, segnando un momento importante nel confronto tra le parti. Questo episodio si inserisce in un percorso più ampio di verifiche e approfondimenti sulla tutela dei dati personali in Italia.

Giovedì mattina la Guardia di Finanza ha perquisito la sede del Garante per la protezione dei dati personali a Roma. L’operazione, legata a un’indagine che coinvolge il presidente Pasquale Stanzione e altri membri del collegio, rappresenta l’ultimo sviluppo di uno scontro aperto da mesi tra l’Autorità e la trasmissione Report di Sigfrido Ranucci, che negli ultimi mesi ha avuto effetti politici, istituzionali e ora anche giudiziari. Vengono ipotizzati i reati di peculato e corruzione. Il servizio di Report su Sangiuliano e la sanzione alla Rai. La vicenda prende forma il 23 ottobre, quando il Garante notifica alla Rai una sanzione da 150 mila euro per la diffusione, da parte di Report, dell’ audio privato tra l’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e la moglie Federica Corsini, legato al caso Boccia. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Report-Garante della privacy, tutte le tappe dello scontro Leggi anche: Il Garante della privacy multa la Rai per gli audio di Sangiuliano a Report: «Violata la privacy». È scontro con Ranucci Leggi anche: Report e lo scontro con il Garante della Privacy che si ingrossa. «La Corte del conti ci ha già chiesto informazioni» La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. La Cassazione dà ragione a Report e torto al Garante della Privacy: “Non può esercitare il suo potere…; Bellavia nel mirino del Garante: la destra lo usa contro Report; Il Garante della Privacy avvia un'istruttoria nei confronti di Bellavia; File rubati, garante per la Privacy avvia un'istruttoria nei confronti di Bellavia. Roma, perquisizioni nella sede del Garante Privacy dopo i servizi di Report: indagato il presidente Pasquale Stanzione - Gli investigatori stanno procedendo al sequestro di telefoni cellulari e computer per acquisire elementi utili all'indagine ... affaritaliani.it

