Report chiama i pm rispondono | perquisizione al Garante Privacy tutti indagati

Nella sede del Garante della Privacy di Roma, sono in corso perquisizioni da parte della Guardia di Finanza, nell'ambito di un'indagine della procura. Tutti gli indagati sono stati chiamati a rispondere alle domande delle autorità. La vicenda riguarda presunte irregolarità legate alla gestione dei dati e alle normative sulla privacy. La situazione è in fase di approfondimento e aggiornamenti sono attesi nelle prossime ore.

Sono in corso le perquisizioni da parte della Guardia di Finanza nella sede del Garante della Privacy nell'ambito di un'indagine della procura di Roma. Nell'inchiesta sono indagati il presidente Pasquale Stanzione e gli altri membri dell'Autorità. I reati che sono ipotizzati nel procedimento, coordinato dal procuratore aggiunto Giuseppe De Falco, sono di peculato e corruzione. Nel corso dell'attività della Gdf sono stati acquisiti cellulari e computer. L'indagine nasce dopo servizi di Report relativi alle spese e ad alcune procedure di sanzioni risultate opache. 'Ispezione e interrogatori della Guardia di Finanza negli uffici del Garante della privacy", scrive Sigfrido Ranucci sul suo profilo Facebook.

