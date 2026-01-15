Replica La Promessa in streaming puntata 15 gennaio 2026 | Video Mediaset
Oggi, giovedì 15 gennaio 2026, torna in streaming su Mediaset la puntata 15 di La Promessa. La soap spagnola prosegue con la narrazione delle vicende dei personaggi, tra cui l'addio di Manuel. Segui gli sviluppi della trama e scopri cosa riserva il nuovo episodio, disponibile online per gli utenti che desiderano rimanere aggiornati su questa serie.
Nuovo appuntamento oggi – giovedì 15 gennaio 2026 – con la soap spagnola La Promessa. Nella puntata odierna Manuel se n’è andato. La sua partenza è un altro duro colpo per i De Luján, che non sanno che, in realtà, è più vicino di quanto pensino. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio trasmesso da Rete 4 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis in streaming le trovate qui. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
