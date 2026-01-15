Religione a scuola il 75% dice sì Laurea in teologia a distanza | A Casa Cini apre aula didattica

Il 75% degli italiani si mostra favorevole all’introduzione della religione a scuola. In questo contesto, la possibilità di conseguire una laurea in teologia a distanza apre nuove opportunità di formazione. Con il pensionamento di numerosi insegnanti di religione nei prossimi anni, si presenta un’occasione per i giovani di inserirsi nel settore e contribuire all’educazione religiosa nelle scuole italiane.

"Trenta insegnanti di religione andranno in pensione nei prossimi cinque anni, può diventare questa una bella opportunità per un giovane per costruire il suo futuro", così il vescovo Gian Carlo Perego interviene a poche ore dal messaggio della Conferenza Episcopale Italiana sulla scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. "Vi rivolgiamo questo messaggio – il testo – con la speranza che possiate guardare a tale scelta non come a un adempimento formale, ma come a una significativa occasione educativa". Quanti sono gli insegnanti di religione? "Sono 101. Stiamo parlando di personale molto in gamba, formato, autorevole, alcuni di loro vengono scelti anche come vicepresidi, sono molto stimati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Religione a scuola, il 75% dice sì. Laurea in teologia a distanza: "A Casa Cini apre aula didattica" Leggi anche: Freddo nelle aule e una scuola va in DAD (Didattica a Distanza). La denuncia Leggi anche: A soli 18 anni si laurea in Didattica della Musica, nelle sue canzoni bullismo e femminicidi: “La musica mi ha salvata” La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Religione a scuola, il 75% dice sì. Laurea in teologia a distanza: A Casa Cini apre aula didattica. Religione a scuola, il 75% dice sì. Laurea in teologia a distanza: "A Casa Cini apre aula didattica" - A settembre il via libera della Santa Sede allo spazio che consentirà di studiare via web. msn.com

Ora di religione: in 15 anni raddoppia chi dice no, ora è il 20%. Appello dei vescovi ad allievi e genitori: lezione educativa da non perdere - Partecipando all’ora di religione significa stimolerete “la vostra curiosità, i vostri dubbi, persino le vostre ribellioni”: parteciperete ad “uno spazio di dialogo, dove le domande non sono respinte, ... tecnicadellascuola.it

Scuola, l’ora di religione non piace più: quasi uno studente su quattro dice no - Nell’anno scolastico appena archiviato, il 2023/2024, il 23% degli studenti di liceo, istituto tecnico e professionale hanno detto no all’ora di religione. repubblica.it

Condivido con piacere un mio articolo sull'importanza della scelta di avvalersi dell'insegnamento della Religione Cattolica a scuola facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.