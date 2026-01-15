Regna il caos a Rai Radio 2 cosa sta succedendo? Dai tagli netti di programmi storici ai cambi imprevisti al palinsesto e sullo sfondo ma mica tanto i problemi di budget

Rai Radio 2 si trova in una fase di forte incertezza, con tagli ai programmi storici e modifiche inaspettate al palinsesto. Sullo sfondo, persistono difficoltà di budget che contribuiscono a un clima di instabilità. Queste variazioni stanno influenzando sia i conduttori sia il pubblico, creando un’atmosfera di cambiamento e incertezza all’interno della storica emittente radiofonica.

Regna il caos a Rai Radio 2. Il clima con il passare delle settimane si è fatto ancora più teso a via Asiago, così al ritorno dalle festività c'è chi ha perso il programma, chi ha deciso di lasciare e chi ha dovuto fare i conti con un cambio di programmazione. "Stanno licenziando tutti, ma noi restiamo. Ci hanno già tolto Cremonesi, che sarà a Sanremo, poi sono due giorni che il direttore Alibrandi mi dice 'ti dovrei parlare'. io faccio finta di nulla! Vi annuncio che i prossimi a saltare dovrebbero essere i GR e poi Onda Verde!", ha scherzato Fiorello durante "La Pennicanza". Alibrandi che di nome fa Giovanni, da qualche mese è approdato alla direzione della seconda radio del servizio pubblico subentrando a Simona Sala.

