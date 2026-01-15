Regione Melasecche e Tesei | In Umbria una delle Tari più care d' Italia

In Umbria, la Tari si posiziona tra le più alte d’Italia, secondo quanto dichiarato dai consiglieri regionali della Lega Enrico Melasecche e Donatella Tesei. La nota evidenzia una situazione di crescente preoccupazione riguardo ai costi dei servizi di smaltimento dei rifiuti, che risultano superiori alla media nazionale, aggiungendosi a un quadro già complesso di tassazioni elevate nella regione.

Non soltanto Irpef e Irap, ma in Umbria anche una Tari più alta rispetto alla media nazionale. Lo dichiarano in una nota i consiglieri regionali della Lega Enrico Melasecche e Donatella Tesei che parlano di una “situazione ormai fuori controllo” sulla base dei dati raccolti dall'osservatorio di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.itImmagine generica

