Regione Melasecche e Tesei | In Umbria una delle Tari più care d' Italia

In Umbria, la Tari si posiziona tra le più alte d’Italia, secondo quanto dichiarato dai consiglieri regionali della Lega Enrico Melasecche e Donatella Tesei. La nota evidenzia una situazione di crescente preoccupazione riguardo ai costi dei servizi di smaltimento dei rifiuti, che risultano superiori alla media nazionale, aggiungendosi a un quadro già complesso di tassazioni elevate nella regione.

Non soltanto Irpef e Irap, ma in Umbria anche una Tari più alta rispetto alla media nazionale. Lo dichiarano in una nota i consiglieri regionali della Lega Enrico Melasecche e Donatella Tesei che parlano di una "situazione ormai fuori controllo" sulla base dei dati raccolti dall'osservatorio di.

Sopralluogo di Tesei e Melasecche a Norcia e Cascia - I consiglieri regionali della Lega Umbria, Donatella Tesei ed Enrico Melasecche, hanno svolto un sopralluogo a Norcia e Cascia. ilmessaggero.it

Melasecche, 'liste d'attesa falsate da prescrizioni non prese in carico' - Il capogruppo della Lega nell'Assemblea legislativa dell'Umbria, Enrico Melasecche, annuncia di aver presentato un'interrogazione rispetto ad "una questione che tocca direttamente il diritto costituzi ... ansa.it

Liste d’attesa, Melasecche presenta interrogazione in Regione #Assemblealegislativa #criticitàsistemasanitario #DirittoallaSalute #EnricoMelasecche #Farmacie #listedattesaUmbria #mobilitàsanitaria #presaincarico #prescrizionisanitarie #Proietti #tutelasani facebook

“Criteri, trasparenza e corretto utilizzo degli incarichi di natura fiduciaria presso la Regione ” Bocciata mozione di Pernazza (FI) sottoscritta dai consiglieri Romizi (FI), Melasecche, Tesei (Lega) e Arcudi (TPUC) tinyurl.com/4ncebke5 #regioneumbria x.com

