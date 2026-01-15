Regione Decaro taglia i consiglieri del presidente | passano da 21 a 9

In Puglia, il presidente della Regione potrà ora nominare al massimo nove consiglieri, riducendo il precedente numero di 21. Questa modifica riguarda il supporto in ambito giuridico e politico-strategico, con l'obiettivo di semplificare e rendere più efficace l'organizzazione delle funzioni di consulenza. La scelta mira a garantire una gestione più snella e mirata delle competenze, mantenendo comunque un livello di rappresentanza adeguato alle esigenze istituzionali.

Non potranno essere più di nove i consiglieri che il presidente della Regione Puglia potrà nominare nel supportarlo in questioni di carattere giuridico e politico-strategico. E' quanto prevede il provvedimento varato da Antonio Decaro in materia di riorganizzazione della presidenza della giunta.

