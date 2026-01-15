Referendum sulla giustizia | Camera Penale e comitato per il no scaldano i motori

Il referendum sulla giustizia si avvicina, con la Camera Penale e il comitato per il

BRINDISI - In piazza a parlare con i cittadini, dibattiti, convegni: il fronte del “sì” e quello del “no” scaldano i motori in vista del referendum costituzionale confermativo del 22 e 23 marzo 2026. Anche nel Brindisino le due opposte “fazioni” sono attive, cercando una comunicazione diretta. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

