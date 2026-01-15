referendum sulla giustizia 500mila firme in meno di un mese a fine gennaio il tar decide sulla data

Entro un mese, la raccolta firme per il referendum sulla Giustizia ha superato le 500.000 adesioni. A fine gennaio, il Tar si pronuncerà sulla data dell’eventuale consultazione popolare. La mobilitazione rappresenta un passaggio importante nel dibattito sulle riforme giudiziarie, evidenziando l’interesse e la partecipazione dei cittadini su un tema centrale per il sistema giudiziario italiano.

Roma, 15 gennaio 2026 – Ha centrato (e superato) l’obiettivo delle 500mila firme la campagna per indire il referendum contro la riforma della Giustizia. Un successo “incredibile”, secondo il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, ottenuto “nonostante il lavaggio del cervello a reti unificate” e “nonostante un Governo che snobba e ridicolizza la partecipazione”. La raccolta iniziata il 22 dicembre, in meno di un mese ha raggiunto il numero necessario di firme affinché i cittadini possano chiedere di esprimersi con un sì o un no (referendum confermativo di iniziativa popolare) sulla legge di riforma costituzionale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

