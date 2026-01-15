Referendum | respinta dal Tar la richiesta di sospensiva ma è una prima vittoria del comitato promotore Ecco perché

Il Tar del Lazio ha respinto la richiesta di sospensiva sulla delibera del Consiglio dei Ministri che ha fissato le date del referendum sulla Giustizia. Pur rappresentando una sconfitta temporanea, questa decisione costituisce comunque una prima vittoria per il comitato promotore, che potrà ora proseguire con le proprie iniziative e prepararsi per il voto previsto nelle date stabilite.

Il Tar del Lazio ha respinto ieri la richiesta di sospensione cautelare urgente della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio scorso, con la quale era stata fissata per il 22 e 23 marzo la data del referendum sulla Giustizia, firmata martedì sera dal presidente Giorgio Mattarella. Il ricorso era stato presentato dal Comitato promotore della raccolta di firme per il Referendum sulla Giustizia. Ma non si tratta di una sconfitta. Sospensiva respinta, ma il Tar ha fissato l’udienza di merito. Nel decreto cautelare, il presidente della sezione seconda bis del Tar laziale ha infatti specificato che “la complessità del caso, caratterizzato da una pluralità di interessi, dalla loro eterogeneità e dalla peculiare natura delle questioni sollevate, imponga un esame collegiale nel pieno contraddittorio tra le parti. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

