Referendum | M5S ' 500mila firme grande partecipazione contro arroganza governo'

Il Movimento 5 Stelle ha annunciato di aver raccolto oltre 500.000 firme in poche settimane per il referendum costituzionale, raggiungendo l’obiettivo con largo anticipo rispetto alla scadenza del 30 gennaio. Questa partecipazione testimonia il forte coinvolgimento dei cittadini e la volontà di esprimere un’opinione chiara, in contrasto con le dichiarazioni del ministro Nordio che ha definito l’iniziativa

Roma, 15 gen. (Adnkronos) - "La raccolta delle firme tra i cittadini per il referendum costituzionale in poche settimane, e in largo anticipo rispetto al termine del 30 gennaio, ha raggiunto le 500 mila firme, con buona pace del ministro Nordio che ha definito questa iniziativa 'superflua'". Lo affermano i rappresentanti del M5S nelle commissioni Affari Costituzionali della Camera e del Senato Carmela Auriemma, Vittoria Baldino, Roberto Cataldi, Alfonso Colucci, Felicia Gaudiano, Alessandra Maiorino e Pasqualino Penza. "Il governo Meloni e il suo ministro della Giustizia non sopportano né i controlli né la partecipazione popolare, questo è ormai chiaro.

Alle 11.30 del 15 gennaio le firme per il referendum sulla legge Nordio sono 496.042, pari al 99% dell'obiettivo delle 500mila. facebook

Alle 21.00 del 12 gennaio le firme per il referendum sulla legge Nordio sono 362.403, pari al 72% dell'obiettivo delle 500mila. x.com

